Minas Gerais confirmou 7.106 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, o coronavírus já contaminou mais de 1,8 milhão de mineiros, conforme dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), nesta quinta-feira (1º).

Ainda de acordo com o levantamento desta manhã, 217 óbitos foram registrados em um dia. As mortes fazem parte do grupo de 46.459 vítimas da enfermidade no Estado.

Já os recuperados da doença somam mais de 1,6 milhão. Outros 78 mil pacientes ainda estão em observação, internados ou em isolamento social.

Imunização

Até o momento, mais de 7,1 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid em Minas. Do total, quase 2,7 milhões foram contempladas com o reforço.

Para todo o Estado, o Ministério da Saúde disponibilizou mais de 14 milhões de doses do imunizante, sendo​ 12,4 milhões distribuídas aos municípios.

