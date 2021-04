Minas Gerais registrou mais uma morte de bebê menor de 1 ano em decorrência da Covid-19. Até a manhã desta segunda-feira (12), 22 crianças desta faixa etária já perderam a vida por complicações da enfermidade em todo o território mineiro, segundo dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). O levantamento não informa a idade exata do paciente, assim como a cidade do registro.

Desde a última quarta-feira (7), três óbitos de bebês foram confirmadas em Minas. Uma delas foi registrada no mesmo dia, outra na sexta-feira passada (9) e a terceira no levantamento de hoje. As mortes fazem parte do grupo de 28.090 mineiros que já perderam a vida para a Covid-19 desde o início da pandemia, em março do ano passado. Os últimos 86 óbitos foram registrados nas últimas 24 horas no Estado. Hoje, a taxa de letalidade está em 2,3%.

O levantamento desta segunda também atualiza o número de casos da doença. Em apenas um dia, foram 2.841 novos registros. Ao todo, o novo coronavírus já contaminou 1.228.659 pessoas em todo o Estado.

Já os recuperados da enfermidade somam 1.112.739 mineiros. O boletim aponta ainda que 87.830 pacientes estão em observação, internados ou em isolamento social.

Imunizados

A primeira dose da vacina contra a Covid-19 já foi aplicada em 2.319.286 mineiros até a manhã desta segunda-feira. Deste grupo, 727.451 tomaram a segunda aplicação, de acordo com os dados do vacinômetro, painel da SES que monitora a campanha em Minas.

Do público-alvo da ação, foram protegidos 542.715 profissionais da linha de frente no combate à doença, 29.440 idosos que estão em asilos, 3.693 deficientes que vivem residências inclusivas e 7.127 índios de aldeias mineiras. Com relação à segunda dose, 309.271 foram aplicadas em trabalhadores da saúde, 21.636 em idosos, 2.489 em deficientes e 6.110 em indígenas.

De acordo com a SES, para todo o território mineiro, o Ministério da Saúde já disponibilizou 5.130.130 vacinas, sendo 4.612.726 distribuídos aos municípios.

Leia mais:

133 mil pessoas devem se vacinar contra a gripe em BH a partir desta segunda; veja onde se imunizar

Ex-deputado estadual Pinduca morre de Covid-19 em Betim, na Grande BH

Um dia após alerta de Zema, Minas recebe 15 mil ampolas do 'kit intubação' para Covid