A Covid-19 já matou mais de 25.500 mineiros desde o início da pandemia, em março do ano passado. Até este sábado (3), 25.534 pessoas perderam a vida para a doença no Estado. Os últimos 320 registros de óbitos foram registrados em apenas 24 horas, segundo dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). A taxa de letalidade em Minas está em 2,21%.

O levantamento divulgado nesta manhã também informou que 5.948 novos registros de casos foram confirmados em um dia. Ao todo, 1.153.526 pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus em Minas Gerais.

Os recuperados da enfermidade somam 1.030.947. O relatório oficial do governo de Minas aponta ainda que 97.045 pacientes estão em observação, internados ou em isolamento social.

Ocupação de leitos de UTI

De acordo com o Painel de Monitoramento da doença no Estado, 93,08% dos leitos de terapia intensiva, exclusivos para atendimento de casos de Covid, estão ocupados neste sábado (3). Já a taxa de uso das vagas de UTI para outros casos está em 85,66%.

Atualmente, Minas tem 2.949 unidades de terapia intensiva reservados para pacientes com a doença na rede pública. Destes, 2.713 estão ocupados.

Em uma macrorregião do Estado, a Leste do Sul, os leitos estão 100% ocupados. Em outras oito, – Centro, Centro-Sul, Noroeste, Norte, Oeste, Sudeste, Sul e Vale do Aço – mais de 90% das vagas estão preenchidas, o que deixa o sistema de saúde próximo ao colapso.

Imunizados

O boletim de hoje não atualizou o número de pessoas vacinadas no Estado contra a Covid-19. A última informação divulgada aponta que 1.618.941 mineiros já receberam a primeira dose da vacina contra o vírus e 539.724 tomaram a segunda aplicação. Os dados são do vacinômetro, painel que monitora a campanha de imunização.

De acordo com a SES, para todo o território mineiro, o Ministério da Saúde já disponibilizou 4.651.980 vacinas. As últimas 1.016.650 doses dos imunizantes, sendo 943,4 mil da Coronavac/Butantan e 73.250 da AstraZeneca/Fiocruz, chegaram ao Estado na noite na sexta-feira (2). Ao todo, 3.548.105 doses foram distribuídas aos municípios até agora.

Leia mais:

Vacinação contra a Covid-19 não será realizada neste sábado e domingo em BH

Igreja contraria decreto e receberá fiéis na missa do Domingo de Páscoa em BH

Pandemia derruba doações de leite e maternidade de BH faz apelo à sociedade; veja como ajudar