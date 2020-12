Minas Gerais registrou 4.500 casos confirmados de Covid-19 nas últimas 24 horas e chegou a 424.155 registros de infectados desde o início da pandemia. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), o Estado ainda registrou mais 70 mortes pela doença, contabilizando 10.121 vidas perdidas por causa do novo coronavírus.

O levantamento mostra ainda que 27.776 pacientes ainda estão em acompanhamento, sendo que 900 deles estão internados em UTIs e 1.524 em leitos de enfermaria, considerando apenas a rede pública.

A média de idade dos óbitos confirmados é de 71 anos e 80% das pessoas que morreram da doença em Minas tinham mais de 60 anos de idade. Mas é importante lembrar que a Covid-19 não vitima somente os idosos. Entre as mortes contabilizadas no Estado, 1.957 delas se referem a pessoas com idade entre 30 e 59 anos. Também morreram 74 jovens com idade entre 20 e 29 anos, após contrair o vírus.