Ao registrar 4.995 novos casos de Covid-19 em 24 horas, Minas chegou a 529.653 infectados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março deste ano. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgado nesta terça-feira (29).

De acordo com o levantamento, em um período de um dia, 10 pessoas perderam a vida por complicações da doença. Ao todo, o Estado já computou 11.615 óbitos pelo vírus. Dos 853 municípios mineiros, 700 já atestaram ao menos uma morte pela enfermidade.

Ainda segundo a SES, 479.188 pessoas já se recuperaram da Covid em Minas. Outros 38.850 pacientes seguem em acompanhamento médico, internados ou em isolamento social.

Belo Horizonte, epicentro da doença, já contabilizou 59.987 infectados e 1.838 mortes. Na sequência, Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com 41.488 registros da doença e 734 óbitos.

Taxa de isolamento baixa

Considerado eficaz no combate à Covid-19, o isolamento social em Minas está abaixo do recomendado por especialistas. No Estado, a média está em 39,17%, conforme os dados do Painel de Monitoramento da SES, enquanto o ideal seria de pelo menos 50%. A tendência é de que os números reduzam mais ainda com o Réveillon, quando muitas pessoas devem sair de casa para celebrar o Ano Novo.

