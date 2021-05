Minas Gerais registrou mais 441 mortes em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas. Até a manhã desta quarta-feira (5), 34.837 mineiros foram vítimas da doença no Estado. Hoje, a taxa de letalidade está em 2,5% e média de idade dos óbitos confirmados é de 69 anos, conforme dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde (SES-MG) nesta manhã.

O levantamento desta segunda também atualizou o número de casos da doença. Em apenas um dia, 9.264 novas notificações foram confirmadas no território mineiro. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, o novo coronavírus já contaminou 1.387.809 pessoas em Minas.

Destes, 1.279.040 já se recuperaram da enfermidade e outros 73.932 pacientes ainda estão em observação, internados ou em isolamento social.

Imunizados

Até esta quarta-feira, 3.517.091 de pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Minas. Deste grupo, 1.787.843 tomaram a segunda aplicação e foram imunizados por completo, de acordo com dados do vacinômetro, painel da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) que monitora a campanha de vacinação.

Para todo o território mineiro, o Ministério da Saúde já disponibilizou 7.568.640 de doses do imunizante, sendo ​6.784.631 distribuídas aos municípios. As últimas 726.560 vacinas chegaram ao Estado na segunda (3) e serão destinadas à imunização de idosos com 60 a 64 anos, grávidas, puérperas e pessoas com comorbidades.

