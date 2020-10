Minas Gerais registrou 46 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 8.962 o número de vidas perdidas por causa do novo coronavírus, conforme levantamento da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) apresentado nesta sexta-feira (30).

Belo Horizonte, epicentro da doença, continua sendo a cidade com maior número de mortes, com 1.472 registros, seguido de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com 661.

De acordo com os dados apresentados pela secretaria, o Estado registrou, em um dia, 2.121 casos confirmados da enfermindade, chegando a 357.347 infectados em Minas desde o início da pandemia, em março.

Neste momento, há 21.766 pacientes ainda em acompanhamento. Entre eles, 706 estão internados em UTIs e 1.209 ocupam leitos de enfermaria da rede pública.