Minas registra 720 mortes por Covid-19; casos confirmados chegam a quase 30 mil

Com 32 mortes confirmadas apenas nas últimas 24 horas, o número de óbitos por Covid-19 em Minas chegou a 720. É o que mostra o boletim Epidemiológico divulgado nesta terça-feira (23) pela Secretaria de Estado de Saúde.

Outras 261 mortes seguem em investigação. Segundo a pasta, o número de casos da doença chegou a 29.897. Ainda conforme os dados do governo, 17.295 pacientes se recuperaram da doença.

Desde o início da pandemia, 3.524 tiveram que ser internados e 13.839 ficaram em isolamento domiciliar.

Casos de coronavírus foram registrados em 636 dos 853 municípios mineiros. Destas cidades, em 185 delas os pacientes não resistiram a doença e morreram. A taxa de letalidade é de 2,4%.

Belo Horizonte é a cidade com mais notificações. São 4.571 casos e 96 óbitos. Uberlândia, no Triângulo, aparece em seguida, com 56 mortes e 2.686 diagnósticos positivos.

Perfil

O levantamento mostra o perfil desses doentes. Ao todo, 80% têm entre 20 e 59 anos. Mas, quando se analisa as mortes, constata-se que a maioria era formada por idosos. Hoje, 74% das pessoas que perderam a vida tinham mais de 60 anos.

Recuperados

Além do avanço da doença por Minas, o balanço trouxe dados sobre as pessoas que conseguiram vencer a Covid-19. No total, 17.295 são consideradas curadas. Outras 11.882 pessoas seguem acompanhas por equipes médicas, sendo que 3.524 estão internadas. As demais estão em isolamento domiciliar.

Confira detalhes do boletim:

