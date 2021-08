Nas últimas 24 horas, Minas registrou 1.917 casos de Covid-19, chegando a 2.043.512 infecções desde o início da pandemia, em março do ano passado. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) neste domingo (22).

Conforme o levantamento, no período de um dia, 80 pessoas perderam a vida por complicações do coronavírus. Já são 52.491 vítimas da enfermidade no território mineiro.

Por outro lado, 1.946.589 pessoas se recuperaram da enfermidade. Outros 44.432 pacientes seguem em acompanhamento médico, internados ou em isolamento social.

Vacinas

A 41ª remessa de vacinas contra a Covid-19, recebida na sexta-feira (20), vai começar a ser distribuída pelo Estado nesta segunda (23). O lote, com 825.190 doses, é composto por 419.200 unidades de CoronaVac e 405.990 da Pfizer.

Segunda a SES disse, as doses serão direcionadas para o atendimento das pessoas por faixa etária e que “caberá aos gestores municipais, ao identificar especificidade local que possa trazer riscos de manutenção das atividades essenciais, imunizar as pessoas envolvidas, seguindo a faixa etária na ordem descendente, utilizando as doses já enviadas pelo Estado”.

