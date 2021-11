Minas Gerais registrou 807 novos casos da Covid-19 e 11 mortes pela doença nas últimas 24 horas, conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) neste sábado (20).

Com os novos registros, o número total de infectados desde o começo da pandemia no Estado, em março do ano passado, chegou a 2.202.048. Do total de infectados, 2.129.370 pacientes estão recuperados da enfermidade, 16.655 seguem em acompanhamento pela SES-MG. No total, 56.023 mineiros morreram vítimas do novo coronavírus.

Vacinação

Segundo o Painel Vacinômetro da SES, 16.267.913 pessoas receberam a primeira dose do imunizante no Estado, dos quais 12.627.238 também receberam a segunda dose. Uma terceira aplicação ainda foi necessária em 1.495.652 pessoas.

A vacina da Janssen, aplicada em dose única, foi destinada e outros 494.564 mineiros. Os números do Vacinômetro mostram que 72,47% da população acima dos 12 anos em Minas já completaram o esquema vacinal. Considerando a população total, o índice de imunização está em 61,63%.