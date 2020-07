A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou, neste sábado (25), mais um boletim epidemiológico com informações sobre as contaminações pelo novo coronavírus em Minas. De acordo com o novo balanço, o Estado chegou à marca de 110.093 casos confirmados e 2.404 óbitos. Nas últimas 24 horas, foram 3,2 mil novas confirmações de casos e 89 mortes atestadas.



Belo Horizonte concentra a maioria dos casos, com 16.211 notificações. Uberlândia é a segunda cidade na lista (11.594), enquanto Governador Valadares figura na terceira posição, com 3.394 confirmações, e Juiz de Fora na quarta com 3.130 casos.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Contagem é a cidade com o maior volume de casos positivos. São 2.528 confirmações, de acordo com a SES. Em seguida, Betim aparece com 2.136 casos, e Ribeirão das Neves, com 1.856 positivos para a Covid-19.

Perfil epidemiológico

Dos 110 mil casos confirmados da doença, a SES aponta que 53% são homens. A faixa de idade com maior número de registro está entre os 30 e 39 anos, com 24,9% das notificações. No entanto, a idade média dos casos confirmados é de 42 anos, sendo que 14% sofrem de alguma comorbidade.

Óbitos

Dentre os óbitos registrados, 58% são homens. Dos 2.404 falecimentos, a grande maioria tinha mais de 60 anos (1.834). Desse total, 875 apresentavam doenças cardiovasculares, 722 eram hipertensos, 713 sofriam de diabetes e 353 eram acometidos por alguma pneumopatia. Segundo a secretaria, a média de idade das vítimas é de 69 anos, sendo que pretos e pardos somam 46% das mortes.