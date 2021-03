Mais 2.739 casos de Covid-19 foram confirmados nas últimas 24 horas em Minas Gerais. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, 1.036.301 pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus no Estado. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), divulgado nesta segunda-feira (22).

De acordo com o levantamento, 48 mortes ocasionadas pela doença foram registradas em apenas um dia. Ao todo, 22.055 mineiros já perderam a vida para a Covid-19. A taxa de letalidade está em 2,1% e 792 municípios já tiveram pelo menos um óbito causado pela doença.

Já os recuperados da enfermidade somam 933.999 pessoas. O boletim aponta ainda que 80.247 pacientes estão em observação, internados ou em isolamento social.

Imunizados

Os dados do boletim epidemiológico desta segunda não atualizam os números de vacinados até o momento em Minas. Até sexta-feira (19), 996.660 mineiros receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 no Estado. Deste grupo, 407.394 tomaram a segunda dose.

Desde o início da campanha, em janeiro deste ano, o Ministério da Saúde já disponibilizou, para todo o território mineiro, 3.169.730 vacinas, sendo 2.040.100 já distribuídas aos municípios.

