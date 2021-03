Minas Gerais confirmou 9.912 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Até a manhã desta sexta-feira (12), 956.468 pessoas já se infectaram pelo novo coronavírus. Os números são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Também segundo o levantamento, mais 213 óbitos ocasionados pela doença foram computados no território. Há três dias o Estado contabiliza mais de 200 mortes no período de 24 horas – na quarta-feira (10) foram 219; na quinta (11) foram 263, recorde de notificações desde o início da pandemia, em março do ano passado.

Ao todo, 20.300 mineiros já perderam a vida para o novo coronavírus. A taxa de letalidade está em 2,1% e 786 municípios já tiveram pelo menos uma morte por causa da Covid-19. Do total, 56% são de homens e 44%, mulheres. Além disso, a média de idade das pessoas que morreram é 71 anos.

Os recuperados da enfermidade somam 869.697. O boletim aponta ainda que 66.471 pacientes estão em observação, internados ou em isolamento social.

Imunizados

Quase 800 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Minas. Até a manhã desta sexta, 794.941 foram imunizadas. Deste grupo, 367.143 receberam a segunda aplicação, de acordo com os dados do Vacinômetro, painel da SES que monitora a campanha.

Do público-alvo da ação, foram imunizados 465.475 profissionais da linha de frente no combate à Covid, 29.066 idosos que estão em asilos, 3.390 deficientes que vivem residências inclusivas e 7.270 índios de aldeias mineiras.

Com relação à segunda dose, 268.112 foram aplicadas em trabalhadores da saúde, 20.632 em idosos, 2.298 em deficientes e 5.463 em indígenas. De acordo com a SES, para todo o território mineiro, o Ministério da Saúde disponibilizou 2.117.380 imunizantes, sendo 1.696.061 já distribuídos aos municípios.

O levantamento atual também informou que, até o momento, 85.466 idosos com 90 anos ou mais já receberam a primeira dose do imunizante. Deste grupo, e 43.880 receberam a segunda. Das pessoas de 85 a 89 anos, 106.757 receberam a primeira dose e 24.174, a segunda. Outros 97.517 idosos com idades entre 80 e 84 anos já receberam a imunização.

Leia mais:

Agostinho Patrus devolve lista incompleta de vacinados ao governo e diz que 'episódio é gravíssimo'

Média de mortes diárias por Covid-19 cresce 60% em um mês, diz Fiocruz

Órgãos de Justiça suspendem atendimentos presenciais em meio ao aumento de casos de Covid em Minas