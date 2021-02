Mais de 9 mil novos casos de Covid-19 foram confirmados nas últimas 24 horas em Minas Gerais. Segundo dados do boletim epidemiológico da secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), divulgado nesta quinta-feira (24), foram 9.043 registros em um único dia. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, 862.502 pessoas já se infectaram pelo novo coronavírus no Estado. Todos os 853 municípios mineiros têm casos da doença.

O levantamento divulgado nesta manhã também indica que mais de 18.100 pessoas já perderam a vida para a Covid. Ao todo, Minas já registrou 18.135 óbitos, sendo os últimos 161 confirmados nas últimas 24 horas.

Do total de mortos, 56% eram homens e 44% mulheres. Destes, 73% apresentavam comorbidades. Dos 853 municípios localizados no território mineiro, 768 já registraram óbitos pela doença.

Os recuperados da enfermidade somam 785.920 pessoas. O boletim aponta, ainda, que 58.447 pacientes estão em observação, internados ou em isolamento social.

Imunizados

Desde o início da campanha de vacinação, em janeiro deste ano, 540.151 mineiros receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Estado. Deste grupo, 228.533 receberam a segunda dose do imunizante. Os dados são do Vacinômetro, painel da SES-MG que monitora a campanha em Minas.

Do público-alvo da campanha de vacinação, receberam a imunização 451.250 profissionais da linha de frente no combate à Covid, 22.306 idosos que estão em asilos, 2.747 deficientes que vivem residências inclusivas e 6.443 índios de aldeias mineiras.

Com relação à segunda dose, 204.712 foram aplicadas em trabalhadores da saúde, 17.403 em idosos, 1.443 em deficientes e 4.334 em indígenas. De acordo com a SES, para todo o território mineiro, o Ministério da Saúde disponibilizou 1.528.580 imunizantes, sendo 1.150.004 já distribuídos aos municípios.

As úlimas 357.400 doses desembarcam em Minas na manhã de ontem. No total, o Estado recebeu mais 220 mil doses da vacina AstraZeneca/Oxford e 137.400 do imunizante chinês CoronaVac

Idosos com 90 anos ou mais

O levantamento desta quinta também informou que, até o momento, 57.405 idosos com 90 anos ou mais já receberam a primeira dose do imunizante. Deste grupo, e 641 receberam a segunda.

Leia mais:

Minas define protocolo de volta às aulas presenciais, mas data depende da Justiça, prefeitos e pais

Regiões Norte e Leste regridem para onda vermelha do Plano Minas Consciente

Brasil registra 1.428 novas mortes por Covid-19