Mais um bebê menor de 1 ano morreu em decorrência da Covid-19 em Minas Gerais Até o momento, 17 crianças desta faixa etária já faleceram por complicações da doença no Estado, segundo dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado nesta segunda-feira (22). O levantamento não informa a idade exata do paciente, assim como a cidade do registro.

Desde o boletim epidemiológico da última quinta-feira (18), o Estado confirmou mais três mortes de bebês – sendo uma registrada no mesmo dia, outra na sexta-feira (19) e a terceira nesta segunda.

Também no levantamento desta manhã, foram registrados mais 2.739 casos de Covid-19, notificados nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, 1.036.301 pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus em Minas.

Em um único dia, 48 mortes ocasionadas pela doença foram computadas no boletim. Ao todo, 22.055 mineiros já perderam a vida para a Covid-19. A taxa de letalidade está em 2,1% e 792 municípios já tiveram pelo menos um óbito causado pela doença. Já os recuperados da enfermidade somam 933.999 pessoas. Os dados apontam, ainda, que 80.247 pacientes estão em observação, internados ou em isolamento social.

