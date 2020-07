Com 1.343 casos confirmados da Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo balanço da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Minas Gerais se aproxima dos 60 mil infectados pela doença viral. Nesta segunda-feira (6), o Estado contabiliza 59.626 doentes pelo novo coronavírus.

O número de mortes saltou para 1.230, sendo que 29 óbitos foram atestados pelo governo entre domingo (5) e hoje. No Estado, a taxa de letalidade da enfermidade é de 2,1%. O boletim epidemiológico mostra que 731 municípios mineiros registraram pelo menos um caso da doença. Deste total, 267 confirmaram mortes. Apenas 122 continuam 'imunes' a enfermidade.

Além dos casos e óbitos, o levantamento também mostra que chegou a 37 mil a quantidade de pessoas recuperadas da Covid-19 em Minas. Outras 21.396 seguem em acompanhamento por equipes de saúde. Desde o início da pandemia, em março, 6.780 pacientes precisaram ser internados para tratar o coronavírus.

No Estado, Belo Horizonte é a cidade mais afetada pela doença. São 7.904 doentes e 176 mortes. Uberlândia, com 7.655 confirmações e 120 óbitos, aparece na sequencia. Em terceiro lugar está Ipatinga, no Vale do Rio Doce, que tem 2.723 caso e soma 49 vidas perdidas pela enfermidade.

Perfil

O balanço da SES traça o perfil das vítimas na Covid-19. Do total de infectados, 46% têm entre 30 e 49 anos. Os homens (54%) receberam mais diagnósticos positivos da doença. Com relação aos mortos, 75% tinham mais de 60 anos e 82% apresentavam comorbidades, como diabetes, hipertensão e doença cardiovascular.

