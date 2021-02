Minas tem mais 6.728 casos confirmados de Covid-19. Os dados equivalem apenas aos registros das últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, quase 870 mil pessoas já se infectaram pelo novo coronavírus. Segundo os dados do boletim epidemiológico da secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), até esta sexta-feira (26), 869.230 mineiros testaram positivo para a doença.

Todos os 853 municípios localizados no território mineiro registraram casos de Covid. O maior número de notificações foi registro em mulheres, 52%. A média de idade dos casos confirmados é de 42 anos.

Também nas últimas 24 horas, mais 141 mortes foram computadas no Estado. Até hoje, 18.276 mineiros já perderam a vida para a doença, sendo 56% homens e 44% mulheres. Destes, 72% apresentavam comorbidades. Dos 853 municípios, 769 já registraram óbitos por Covid.

Os recuperados da enfermidade somam 791.506 pessoas. O boletim aponta, ainda, que 59.448 pacientes estão em observação, internados ou em isolamento social.

Mais de 550 mil imunizados

Até a manhã de hoje, 550.602 mineiros já receberam a primeira dose do imunizante contra a doença. Deste grupo, 238.155 receberam a segunda aplicação. Os dados são do Vacinômetro, painel da SES-MG que monitora a campanha em Minas.

Do público-alvo da campanha de vacinação, receberam a imunização 459.381 profissionais da linha de frente no combate à Covid, 22.004 idosos que estão em asilos, 2.797 deficientes que vivem residências inclusivas e 6.448 índios de aldeias mineiras.

Com relação à segunda dose, 213.054 foram aplicadas em trabalhadores da saúde, 18.285 em idosos, 1.528 em deficientes e 4.502 em indígenas. De acordo com a SES, para todo o território mineiro, o Ministério da Saúde disponibilizou 1.528.580 imunizantes, sendo 1.156.516 já distribuídos aos municípios

O levantamento desta sexta também informou que, até o momento, 59.972 idosos com 90 anos ou mais já receberam a primeira dose do imunizante. Deste grupo, e 786 receberam a segunda.

Próximo lote imunizará idosos acima de 80 anos

O governo de Minas Gerais iniciou, na manhã desta sexta, a distribuição do quinto lote de vacinas contra a Covid-19 para as 28 Unidades Regionais de Saúde. As 357.400 doses, que chegaram ao Estado na quarta-feira (24) – sendo 220 mil da vacina AstraZeneca/Oxford e 137,4 mil do imunizante chinês CoronaVac – serão destinadas para imunização dos idosos acima de 80 anos.

Segundo as diretrizes do Ministério da Saúde (MS), e em alinhamento com o Conselho Estadual de Secretaria de Saúde de Minas Gerais (Cosems-MG), nesta etapa, a recomendação aos municípios é vacinar todos os idosos entre 85 e 89 anos, que corresponde a 154.721 pessoas.

Além disso, devem ser imunizados 24% dos idosos que têm entre 80 e 84 anos, atendendo 64.195 pessoas. Também serão vacinados mais 8% dos trabalhadores de Saúde, totalizando 81% desse público.

