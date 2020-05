Minas Gerais confirmou sete novos óbitos e 180 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas. Com isso, o total de mortes pela Covid-19 no Estado pela Covid-19 chegou a 118. Até este sábado (9), 3.123 pessoas contraíram o vírus no território mineiro. Outros 98.385 casos notificados estão sob investigação e aguardam resultados de exames para atestar ou descartar a contaminação pela doença. Os dados constam no boletim oficial divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).

De acordo com o levantamento, as mais recentes mortes foram registradas em Belo Horizonte, Itapeva, Poços de Caldas, São João Nepomuceno, Juiz de Fora, Carmo do Cajuru e Mariana. A vítima da capital mineira era uma mulher de 46 anos com histórico de outras doenças. As demais vítimas tinham mais de 60 anos.

