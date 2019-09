Aeronaves, cavalaria e viaturas da Polícia Militar (PM) posicionadas em movimentadas ruas e avenidas de Belo Horizonte e da Região Metropolitana a partir desta segunda-feira (30). A corporação lançou hoje a operação Minas Segura, que irá reforçar a segurança na capital e cidades vizinhas.



Nos horários de pico - das 7h às 9h, e das 16h às 19h -, a corporação garantiu maior reforço no combate à criminalidade. A intenção da operação, que segue até o fim do ano, é aumentar a sensação de segurança da população.



"É importante que a sociedade interaja com a Policia Militar. Já temos mecanismo de polícia de proximidade, como as bases de segurança comunitária, por exemplo. Agora é importante que tenhamos esses pontos de visibilidade e, por consequente, façamos com esse medo do crime, que muitas vezes vem arrastado por situações que nem acontece em Minas Gerais, nos façamos com que aja a diminuição em relação a essa sensação", declarou o major Flávio Santiago, porta-voz da PM em Minas.



Além do posicionamento estratégico dos militares, a PM também informou que vai fazer operações coordenadas. Nesta segunda-feira, o Aglomerado da Serra, na região Centro-Sul de BH, está sendo alvo de uma dessas ações.



Interior



A operação também ocorrerá nas cidades do interior de Minas, inclusive nos locais que fazem divisa do Estado. De acordo com o major Santiago, todos os policiais que trabalham no interior estão sendo treinados para, além de combater a criminalidade, reforça a sensação de segurança da população.



Em coletiva nesta manhã, o militar frisou a rápida atuação dos policiais do Norte de Minas, que enfrentaram uma quadrilha especializada em assalto a banco, explosão de caixas eletrônicos, carros fortes e, também, atua no resgate de presos. No confronto, que durou vários dias, nove integrantes do bando criminoso morreram.



Leia mais:

Líder de quadrilha morre em confronto com a PM no Norte de Minas; operação já tem nove mortos

Novo confronto da PM com bandidos tem mais dois mortos no Norte de Minas; óbitos sobem para oito