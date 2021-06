O governo de Minas Gerais solicitou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) uma autorização para importação excepcional de doses da vacina Sputnik, produzida na Rússia. A expectativa é de que, caso o pedido seja aprovado, sejam adquiridos, inicialmente, 200 mil imunizantes. O quantitativo é referente à 1% da população mineira, o máximo permitido pela agência reguladora.

Conforme informações divulgadas pelo Executivo na manhã desta sexta-feira (25), Minas está em negociação comercial avançada com o Fundo Soberano Russo para a compra das vacinas. O objetivo é garantir que a imunização no Estado ocorra da forma mais breve possível.

“Encaminhamos à Anvisa o pedido de autorização para a importação extraordinária da vacina russa, a Sputnik. Caso esta autorização seja emitida, o Governo de Minas já está negociando com o Fundo Soberano Russo, em estágio avançado, a aquisição de doses que vão possibilitar a imunização muito mais rápida de toda a população do estado. Seguimos trabalhando de forma incansável, com todas as possibilidades que existem no mundo para que o mineiro seja imunizado o quanto antes, estamos fazendo tudo o que é possível”, afirmou o governador Romeu Zema (Novo).

A negociação, segundo o governo, segue avançada para a compra de mais dose e leva em consideração pontos como o prazo estabelecido para a entrega. Os ajustes finais para aquisição foram debatidos em reunião emergencial na manhã desta sexta, que contou com a presença do governador Romeu Zema e dos secretários de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti; de Planejamento e Gestão, Luisa Barreto; Geral, Mateus Simões; e o advogado-geral do Estado, Sérgio Pessoa.

(*) Com informações da Agência Minas

Leia mais:

Minas confirma 253 mortes e mais de 8 mil casos de Covid em 24 horas

Minas investiga 163 casos suspeitos de reinfecção por Covid-19

Novo lote com 936 mil doses de vacina da Pfizer chega ao Brasil