Minas tem 155.075 infectados pelo novo coronavírus, conforme levantamento divulgado nesta segunda-feira (10) pela Secretaria Estadual de Saúde. Os óbitos provocados pela doença chegaram a 3.597.

Os números foram alcançados depois que o Estado confirmou, nas últimas 24 horas, 1.148 casos da Covid-19 e 60 mortes. Até o momento, há notificações da enfermidade em 820 municípios. Ou seja, só 33 cidades mineiras seguem sem registros.

De acordo com o boletim, do total de doentes no Estado, 122.478 estão recuperados. Atualmente, 29 mil pessoas são acompanhadas por equipes médicas. Desde o início da pandemia, em marco, 16.603 pacientes precisaram de hospitalização. A taxa de letalidade da Covid-19 é de 2,1% em Minas.

Epicentro

Belo Horizonte lidera as notificações, com 24.426 casos confirmados até esta segunda-feira. A capital também contabiliza o maior número de mortes: 670.

Na semana passada, a metrópole avançou para a fase 1 do processo de flexibilização e liberou a reabertura de parte do comércio não essencial. Nesta segunda-feira, no entanto, algumas lojas, shoppings, galerias e salões de beleza vão ficar fechados. Os estabelecimentos só poderão funcionar três dias na semana.

