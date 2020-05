Entre muitos, um dos desafios a vencer no combate ao coronavírus é a queda nos estoques de sangue em Minas. Por isso, o Minas Tênis Clube se uniu à Fundação Hemominas para realizar, nesta quinta-feira (14), uma ação de doação do insumo, no Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. O local estará higienizado e a participação deve ser agendada por e-mail.

A iniciativa do Programa Minas Tênis Solidário, braço de responsabilidade socioambiental do Minas Tênis Clube, ocorrerá das 8h às 12h, no Salão do Centro de Facilidades (CF6), na unidade do Lourdes (rua da Bahia, 2244). De acordo com os organizadores, a ação terá capacidade para atender até 50 pessoas, em suas quatro horas de duração. A coleta será com horário agendado e é válida para sócios e não-sócios.

"O objetivo é repor os estoques dos bancos de sangue do estado, que estão em queda por causa do isolamento social imposto pela pandemia de covid-19. O salão estará preparado para a ação, de acordo com as mais rigorosas normas de segurança em saúde", informou, em nota, o Programa Minas Tênis Solidário.

Como participar

Ainda conforme o clube, os interessados em fazer a doação devem enviar e-mail para solidariedade@minastc.com.br, para agendar o horário. O candidato a doador deve observar os critérios a seguir.

Ter entre 16 e 69 anos. Jovens de 16 e 17 anos podem doar acompanhados pelo responsável legal ou portando autorização do mesmo (modelo disponível no site hemominas.mg.gov.br). A partir de 61 anos, o candidato à doação precisa comprovar a realização de pelo menos uma doação anterior;

Apresentar documento original de identidade;

Fazer o desjejum e tomar bastante líquido antes da doação;

Estar com a saúde plena, sem qualquer sintoma, mesmo que leve;

Não ter feito doação há menos de 90 dias (mulheres) e 60 dias (homens);

Ter dormindo, no mínimo, quatro horas, à noite;

Estar sem febre (a temperatura será aferida na triagem e não pode exceder 37ºC).

Para mais informações sobre critérios e restrições na doação de sangue, acesse o site www.hemominas.mg.gov.br.