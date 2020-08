Minas Gerais confirmou 109 mortes e 3.134 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Com as notificações, já são 3.304 óbitos e 142.824 infectados pelo novo coronavírus. Os números estão no boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (6) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

O número de mortes provocadas pelo vírus pode aumentar. Ao todo, 120 óbitos estão em investigação. O levantamento também aponta que 27.723 mineiros seguem em acompanhamento, domiciliar ou hospitalar. Mais de 111 mil pacientes já se recuperaram da doença.

No território mineiro, 818 dos 853 municípios registraram pelo menos um caso de Covid-19, ou seja, 95% do Estado.

Belo Horizonte, que nesta quinta-feira iniciou nova fase de flexibilização, com a reabertura de lojas e shoppings, segue como o epicentro da pandemia, com 22.676 infectados e 621 mortes.

A lista de localidades com mais notificações tem, na sequência, Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com 13.029 casos e 251 óbitos. Ipatinga, no Vale do Aço, já teve 5.808 infecções e 97 vidas perdidas.

Perfil

O boletim epidemiológico aponta que a taxa de letalidade da doença é de 2,1% no Estado. Dentre os que morreram, a média de idade é de 70 anos. Ao todo, 73% das pessoas que não resistiram ao vírus tinha outras doenças, que podem ter agravado o quadro de saúde.

