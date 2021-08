Minas Gerais registrou mais quatro casos da Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P), doença rara que acomete crianças e está associada à Covid-19. Até o momento, 150 notificações foram confirmadas, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Outros 31 casos suspeitos seguem em investigação. Ao todo, três crianças morreram em decorrência da enfermidade. Os óbitos foram registrados em Juiz de Fora e Barra Longa, na Zona da Mata, e em Esmeraldas, na Grande BH.

A síndrome já foi registrada em crianças e adolescentes de até 14 anos. A maioria (47,7%) foi confirmada em menores de 5 anos. Meninos foram os mais afetados e representam 62% dos doentes. Além disso, 83% não apresentavam comorbidades.

Registros

Foram computados ao menos um caso em 49 municípios mineiros. A capital é a cidade com mais registros até o momento: 48. Contagem, na região metropolitana, aparece na sequência, com dez. Montes Claros, no Norte, tem sete casos. Já Uberlândia, no Triângulo, cinco. Veja a lista completa aqui.

Sintomas

Os pacientes diagnosticados com a SIM-P podem apresentar quadro de insuficiência respiratória de forma grave, além de doença renal e insuficiência cardíaca agudas. Os principais sintomas são febre, manchas vermelhas na pele, conjuntivite, edema nos pés e nas mãos.

