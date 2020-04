A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) atualizou, neste sábado (11), os dados referentes ao contágio pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) em Minas. Até o momento, são 20 mortes confirmadas pela Covid-19, embora 3 ainda não tenham sido incluídas no informe oficial.

Os três óbitos recentes foram registrados e divulgados pelas prefeituras de Governador Valadares (2), no Vale do Rio Doce, e Paraisópolis (1), no Sul de Minas, neste fim de semana. O atraso na atualização dos dados oficiais deve-se ao tempo necessário entre a notificação feita pelas administrações municipais à secretaria de saúde e a efetiva inclusão no boletim.

Casos confirmados

Entre essa sexta-feira (10) e sábado, o número de casos confirmados da doença em Minas aumentou, passando de 698 para 750.

A SES também informou que 107 registros de morte ainda são investigados e outros 143 foram descartados. Segundo a secretaria de saúde, os óbitos em investigação são aqueles que aguardam a realização de exames laboratoriais e levantamento de informações clínicas e epidemiológicas.

Já os óbitos descartados são os que tiveram exame laboratorial negativo para a Covid-19 e/ou foram confirmados para outras causas.

Fonte: CIEVS-Minas/COES MINAS/COVID-19/SES-MG. Atualizado em 11/04/2020

Dados em crescente

Nessa sexta (10), os dados do boletim mostraram que, em apenas uma semana, as mortes confirmadas por Covid-19 praticamente triplicaram em Minas: eram seis na sexta-feira 3 de abril e chegaram a 17 na última sexta.

Entre as 17 mortes, a maioria são homens (10; sete são mulheres) e de pessoas acima dos 60 anos (14 casos).

O boletim detalhado sobre os casos em Minas pode ser visto aqui.

