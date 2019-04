A proteção da fauna mineira ainda deixa a desejar. Prova disso é a falta de proteção às áreas que abrigam espécies raras e o descaso com o levantamento da lista das ameaçadas - a última atualização aconteceu há 10 anos. Mas o maior problema, atualmente, é em relação àquelas restritas a locais específicos no Estado, os chamados sítios, e nem todos eles estão localizados em áreas de preservação ou contam com proteção legal. Isso significa que, se um desses locais for completamente degradado, a espécie ameaçada de extinção que vive somente ali, também desaparece.

Atualmente, segundo levantamento da Fundação Biodiversitas, são 27 sítios localizados total ou parcialmente em Minas Gerais e responsáveis por abrigar 33 espécies ameaçadas.

"Infelizmente, alguns desses locais são desprotegidos e não contam com estratégia de proteção formal. Outros sítios até possuem algum tipo de proteção, mas ela não é tão efetiva como deveria, por exemplo, uma área de extrativismo que é também uma reserva, ou seja, ainda existe um impacto humano sobre aquela área", explica a coordenadora do Programa de Extinção Zero da Biodiversitas, Marina Schmoeller.

Ameaçadas

Duas das espécies restritas a sítios mineiros e que estão criticamente ameaçadas de extinção são o entufado-baiano, ave rara encontrada somente nas cidades de Bandeira e Jordânia, na região do Jequitinhonha e Mucuri, e no município de Macarani, na Bahia; e o Aparasphenodon pomba, um tipo de perereca que pode ser extinta automaticamente caso a sua única casa – uma mata na cidade de Cataguases, na Zona da Mata – seja completamente degradada.

Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o anfíbio vive em um fragmento de floresta de apenas 1,36km², fora de Unidade de Conservação e onde também não há áreas protegidas próximas. A situação do local é alarmante, uma vez que sua extensão já está bastante modificada, com somente 4,6% remanescentes de vegetação nativa e diminuindo cada vez mais, com perda recente de florestas.

Isso significa que a simpática e minúscula perereca – ela tem cerca de 60 milímetros de comprimento e pintinhas brancas pelo corpo – pode estar com os dias contados.

Mas, segundo o gerente de Proteção à Fauna Aquática e Pesca do Instituto Estadual de Florestas (IEF), Leandro Carmo Guimarães, os órgãos estaduais já estão se mobilizando para desenvolver políticas públicas de proteção às espécies. No entanto, a implantação destas políticas promete ser uma longa batalha. Segundo ele, é possível que algumas espécies de animais já tenham passado pelo Estado e desaparecido completamente sem que a gente sequer tenha notado a existência delas.

A lista vigente de espécies ameaçadas de extinção em Minas Gerais data de 2010, quando houve uma deliberação normativa do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) aprovando o documento, que conta com quase 300 nomes. Ou seja, há quase 10 anos o Estado não faz um balanço de sua fauna.

Confira abaixo 10 espécies da lista de animais ameaçados de extinção em Minas:

1. Onça-pintada (Carnivora Felidae Panthera onca)

2. Cachorro-do-mato-vinagre (Carnivora Canidae Speothos venaticus)

3. Pato-mergulhão (Anseriformes Anatidae Mergus octosetaceus Vieillot)

4. Bugio-marrom (Primates Atelidae Alouatta guariba guariba)

5. Macaco-prego-de-peito-amarelo (Primates Cebidae Cebus xanthosternos Wied-Neuwied)

6. Rato-do-mato (Rodentia Cricetidae Euryoryzomys lamia Thomas)

7. Curió (Passeriformes Emberizidae Sporophila angolensis)

8. Gavião-Real (Falconiformes Accipitridae Harpia harpyja)

9. Piabanha (Characiformes Characidae Brycon devillei)

10. Borboleta (Lepidoptera Nymphalidae Hyalyris fiammetta)

Animal símbolo do Brasil, onça-pintada é uma das espécies que consta na lista de extinção em Minas Gerais

Políticas em construção

Conforme o gerente de Proteção à Fauna Aquática e Pesca do IEF, Leandro Guimarães, hoje, os trabalhos de proteção à natureza estão concentrados em um projeto para identificar as áreas prioritárias do Estado para a conservação da biodiversidade e recursos hídricos, levando em considerando as espécies ameaçadas.

O projeto é custeado, em parte, com recursos do Estado, e outra parte, com recursos oriundos de uma cooperação com o governo alemão. Neste caso, a contrapartida é, caso as ações gerem algum crédito, a Alemanha poderá utilizá-lo. Já quanto a lista das espécies ameaçadas, ela também deve passar por uma atualização no próximo ano.

O mapeamento dos sítios bases das espécies criticamente ameaçadas vai permitir a criação de políticas específicas para estas áreas, no entanto, a implementação desses mecanismos deve angariar mais esforços. "Vamos ter que batalhar a criação de unidades de conservação, incentivo de boas práticas, direcionamento de fiscalização e atividades de conscientização junto à população", explica Guimarães.

Segundo ele, no topo da lista de principais ameaças às espécies, está justamente a depredação do habitat. "O número de espécies ameaçadas está crescendo porque o conhecimento a respeito delas também tem aumentado. As principais ameaças a esses animais são a perda ou fragmentação do habitat, o desbarramento de rios no caso de espécies aquáticas, a poluição e a atividade de caça em excesso", enumera.

Para que uma espécie seja colocada na lista de risco, são observados alguns critérios, como por exemplo, se a população de determinada espécie sofreu uma redução igual ou superior a 80%. Outro critério é se a espécie tem abrangência geográfica inferior a 100 km².

O cachorro-vinagre

Um dos animais que constam na lista das espécies criticamente em perigo, é o cachorro-do-mato-vinagre, que teve o seu último registro feito em 2016, segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

Antes disso, em 2012, ele foi visto em uma rara aparição em Minas Gerais, quando já estava considerado extinto, uma vez que, até então, não havia qualquer registro ou relato sobre sua presença em 170 anos.

Antes de dar as caras em Minas Gerais, cachorro-vinagre não era visto há 170 anos e era considerado extinto

O que fazer ao se deparar com uma espécie em risco

Parece óbvio, mas não manipular, interferir ou promover interação com um animal em risco de extinção são as principais premissas ao avistar uma espécie rara. Por outro lado, um registro básico, como uma fotografia de celular, pode ajudar a documentar a aparição do bicho.

O canal oficial para este fim é o Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira, gerido pelo ICMBio: sibbr.gov.br. Clicando aqui, é possível visualizar, ainda, diversas iniciativas em relação ao tema.

Outro caminho é entrar em contato com universidades, institutos de pesquisa e ONGs, como a Fundação Biodiversitas, para encaminhar o registro. No caso do cachorro-vinagre, por exemplo, a entidade referência foi a procarnívoros.org.br, especializada em mamíferos carnívoros.

Há ainda o Sistema Urubu, portal que permite colaboração direta de usuários, mas que é destinado ao registro de atropelamentos de animais silvestres. A plataforma foi criada por um grupo de pesquisa em Ecologia de Estradas da Universidade Federal de Lavras.

