Minas tem 374 cidades em situação de emergência causada pelas chuvas. Este é o maior número dos últimos oito anos, segundo dados da Defesa Civil estadual. Em um dia, de acordo com o boletim atualizado pelo órgão na manhã desta quinta-feira (13), foram mais 33 municípios.

Anteriormente, o maior registro havia ocorrido no período chuvoso de 2019/2020, com 256 cidades, como consta no Plano de Emergência Pluviométrica 2021/2022, divulgado pelo órgão em outubro do ano passado.

Ainda conforme o balanço, o número de pessoas diretamente atingidas pelas chuvas no Estado já passa de 30 mil, sendo 4.047 desabrigadas e 26.492 desalojadas, quando os moradores são impedidos de ficar em casa de forma temporária.

Até o momento, 25 mineiros perderam as vidas durante as chuvas. Segundo a Defesa Civil, os dez óbitos decorrentes da tragédia em Capitólio não serão computados até o encerramento das investigações.

