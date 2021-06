Quatro macrorregiões de Minas estão com a ocupação dos leitos de terapia intensiva para Covid-19 acima dos 90%. Em outras quatro, há pacientes graves em 80% das vagas, conforme informações do painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

A média de internação no Estado está em 81,75%. Atualmente, a rede pública tem 3.233 leitos de UTI e 2.643 pessoas internadas com suspeita ou confirmação do coronavírus.

A região com maior ocupação de leitos é a Oeste, com 97,58%, seguida das macrorregiões Sul (91,93%), Centro-sul (91,34%) e Leste do Sul (90,24%).

Em relação às demais regiões do Estado, estão com a ocupação acima de 80%: Centro (89,32%), Jequitinhonha (88,33%), Leste e Triângulo do Sul (88,75%). Confira a lista completa aqui.

Números no Estado

Desde o início da pandemia, em março do ano passado, até a manhã desta sexta-feira (4), a Covid-19 matou 41.418 pessoas em Minas. Nas últimas 24 horas, foram registrados mais 248 óbitos, segundo dados do boletim epidemiológico divulgado pela SES.

O levantamento também atualizou o número de casos da enfermidade. Em um dia, foram 5.958 notificações computadas no balanço, totalizando mais de 1,6 milhão de contaminados pelo coronavírus.

