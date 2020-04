O número de mortes confirmadas pelo novo coronavírus em Minas subiu para 44 - 3 a mais no intervalo de 24 horas - e o total de infectados saltou para 1.230. Os dados constam no boletim divulgado na manhã desta terça-feira (21) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).



Conforme o balanço, há 73 mortes sob investigação, aguardando resultados de exames laboratoriais. Outros 313 óbitos relacionados à Covid-19 foram descartados.



Distribuição



Dos 44 mortos no Estado, seis não apresentavam outros problemas de saúde capazes de agravar a Covid-19. Belo Horizonte lidera o número de óbitos, com oito registros. Na sequência estão Uberlândia (4), Uberaba (3), Pouso Alegre (2), Paraisópolis (2), Juiz de Fora (2) e Governador Valadares (2).



A distribuição das mortes confirmadas por município.



A maioria dos pacientes que morreram em decorrência do novo coronavírus é formada por homens, 27 dos 44. Dentre os idosos, 37 deles têm mais de 60 anos e apenas cinco têm menos.



Ainda segundo o boletim epidemiológico, 84% dos óbitos foram registrados em pacientes que já apresentavam fatores de risco, principalmente hipertensão, diabetes e cardiopatia.



Outros fatores de risco registrados foram pneumopatia, doença renal, transtornos mentais, doença neurológica, tabagismo, neoplasia, hipotireoidismo e doença genitourinária.