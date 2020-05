Minas Gerais ultrapassou nesta quarta-feira (27) a marca oito mil infectados pela Covid-19. De acordo com o mais recente levantamento da Secretaria Estadual de Saúde (SES), 495 casos foram confirmados nas últimas 24 horas. Com isso, o número de doentes pelo novo coronavírus no Estado saltou para 8.011.

Além disso, mais seis mortes foram registradas no período e, agora, são 240 óbitos pela enfermidade. O número, no entanto, pode aumentar nos próximos dias. De acordo com a SES, 184 mortes suspeitas da doença foram notificadas e aguardam resultados laboratoriais.

O balanço também atualizou o número de recuperados. São 3.865 pessoas diagnosticadas com a Covid-19 que estão livres da doença. Outras 3.906 estão em acompanhamento, sendo que 1.345 internadas em hospitais do Estado.

Perfil

Belo Horizonte não registrou mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, mas segue sendo a cidade mineira com mais óbitos da doença, com 43. O município também libera os registros de casos. Até esta quarta, 1.570 moradores da capital foram infectados. A doença já fez vítimas em 408 cidades mineiras e matou em 240.

Dos mortos no Estado, 76% tinham mais de 60 anos e 89% possuíam outras enfermidades que podem ter agravado o coronavírus. Já com relação aos infectados, mais da metade não tinham comorbidade e 77% estavam na faixa etária de 20 a 59 anos.

