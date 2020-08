Pelo menos 13 concursos públicos estão com inscrições abertas em Minas. São mais de 900 vagas para todos os níveis de escolaridade e, para alguns cargos, salários de até R$ 12 mil. Dentre as oportunidades, destaque para as variadas opções na área da saúde.

Caso do Hospital e Maternidade Dr. Odelmo Leão Carneiro, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, que tem cerca de cem vagas disponíveis. Em outras cidades, devido à pandemia de Covid-19, estão convocando agentes comunitários de saúde e de combate a endemias.

Preparação

Para quem busca uma vaga no setor público, é importante manter um cronograma de preparação, mas também saber dosar a maratona de estudos com o lazer. A orientação é do economista e consultor de empresas José Eustáquio Simões, professor das Faculdades Promove e Kennedy.

Para o especialista é necessário seguir com muito foco e “criar ilhas de entretenimento”, por meio, por exemplo, de filmes e séries. Porém, em meio à pandemia, capaz de alterar a rotina de estudos, Simões frisa que é preciso um esforço ainda maior.

"Não é possível ficar alienado do que está acontecendo, mas é necessário pensar na importância destas provas para a sua vida. O que está acontecendo no mundo vai passar, e o seu futuro está em manter o foco", reforça.

O professor diz ser preciso absorver o conteúdo de maneira eficiente. O planejamento deve ser feito conforme a proximidade do exame.

"Em curto prazo, o concursando deve focar nos assuntos que menos domina, mas deixar uma pequena parte do tempo para dar uma passada nos assuntos em que é melhor. Já em longo prazo, deixar tempos iguais para toda a matéria, pois é muito importante manter tudo sob controle".

Confira algumas das vagas por todo o Estado:

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (Uberlândia)

Vagas: 100

Cargo: Diversos cargos

Salário: Até R$ 11.788

Escolaridade exigida: Médio, Técnico e Superior

Prazo para inscrição: 30/08/2020

Taxa de inscrição: R$ 15,35 a R$ 150

Seplag - Secretaria de Estado Planejamento e Gestão

Vagas: 40

Cargo: Especialista em políticas públicas e gestão governamental

Salário: Até R$ 5.451

Escolaridade exigida: Superior

Prazo para inscrição: 19/08/2020

Taxa de inscrição: R$ 60

SAE - Superintendência de Água e Esgoto de Ituiutaba

Vagas: 16

Cargo: Diversos cargos

Salário: Até R$ 6.124

Escolaridade exigida: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Prazo para inscrição: 28/08/2020

Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 90

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região (Crefito-4)

Vagas: 6

Cargo: Almoxarife, Analista Contábil, Analista de Pessoal, Analista de Tecnologia da Informação e Produtor de Vídeo

Salário: Até R$ 3.698

Escolaridade exigida: Médio e Superior

Prazo para inscrição: 10/08/2020

Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 100

Prefeitura de Campo Belo

Vagas: 456

Cargo: Diversos

Salário: Até R$ 8.850

Escolaridade exigida: Fundamental Incompleto, Médio, Técnico e Superior

Prazo para inscrição: 10/08/2020

Taxa de inscrição: R$ 40 a R$ 100

Prefeitura de Uberlândia (IPREMU)

Vagas: 18

Cargo: Agente de Segurança Patrimonial; Telefonista; Assistente Administrativo; Advogado e Contador

Salário: Até R$ 4.105

Escolaridade exigida: Fundamental e Superior

Prazo para inscrição: 20/08/2020

Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 100

Prefeitura e Câmara de Imarandiba (link 1 e link 2)

Vagas: 131

Cargo: Diversos

Salário: Até R$ 12.504

Escolaridade exigida: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Prazo para inscrição: 19/08/2020

Taxa de inscrição: R$ 47 a R$ 200

Prefeitura de Caldas

Vagas: 1

Cargo: Cirurgião Dentista

Salário: R$ 2.994

Escolaridade exigida: Superior

Prazo para inscrição: 10/08/2020

Taxa de inscrição: R$ 150

Prefeitura de Curvelo

Vagas: 107

Cargo: Diversos

Salário: Até R$ 2.053

Escolaridade exigida: Alfabetizado, Fundamental, Médio e Superior

Prazo para inscrição: 20/08/2020

Taxa de inscrição: R$ 30 a R$ 70

Prefeitura de Nova Lima

Vagas: 38

Cargo: Agente comunitário de saúde e Agente de combate a endemias

Salário: Até R$ 1.652

Escolaridade exigida: Médio

Prazo para inscrição: 28/08/2020

Taxa de inscrição: R$ 45

Prefeitura de Pouso Alto

Vagas: 5

Cargo: Lavador de Veículos e Borracheiro, Calceteiro, Assistente Social, Procurador Jurídico e Treinador Desportivo

Salário: Até R$ 3.037

Escolaridade exigida: Fundamental Incompleto e Superior

Prazo para inscrição: 28/08/2020

Taxa de inscrição: R$ 40 e R$ 60