Mais de 2.880 pessoas estão internadas por causa da Covid em Minas Gerais neste momento, na rede pública, de acordo com dados apresentados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Entre os 2.499 leitos de terapia intensiva ocupados no momento no Estado, 1.022 são referentes a pacientes com o novo coronavírus. A situação é mais grave nas regiões Central (onde está a Grande BH), no Triângulo Mineiro e no Vale do Aço.

Minas também tem 11.401 leitos de enfermaria da rede pública ocupados no momento. Entre eles, 1.860 são de pessoas com diagnóstico de Covid. De acordo com a Secretaria, juntando todas as internações na rede pública e nos hospitais particulares por causa do novo coronavírus, o Estado já contabiliza mais de 14,2 mil pessoas hospitalizadas em diferentes níveis por causa da doença.

O Estado contabiliza quase 130 mil casos confirmados da doença e 27,5 mil ainda são acompanhadas (em hospitais ou isolamento domiciliar).

Leia mais:

Minas Gerais tem 129.985 infectados pela Covid-19 e 2.861 mortes; 92 em apenas 24 horas