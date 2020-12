Minas Gerais tem, neste momento, 31.355 pessoas diagnosticadas com Covid-19 que ainda não se recuperaram da doença, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) neste domingo (6). Este é o maior número de pacientes em acompanhamento no Estado desde o dia 2 de setembro, quando o registro foi de 31.273 casos não recuperados.

No início de setembro, o Estado começava a verificar um início de queda na curva epidemiológica da Covid, que passou por um pico entre julho e agosto. Ou seja, os números apresentados neste início de dezembro estão próximos do momento em que o Estado vivenciou o auge no número de casos, internações e mortes.

Há uma semana, no dia 29 de novembro, eram 26.174 pacientes em acompanhamento no Estado.

Somente entre segunda-feira (30) e este domingo, foram confirmados 24.980 novos infectados por Covid – isso representa 5,6% de todos os casos confirmados desde março: 441.315. O Estado também já contabilizou 10.336 mortes pela doença.

A crescente de casos no Estado já começou a pressionar o atendimento de saúde. Somente na rede pública, há neste momento 924 pessoas internadas em UTIs com Covid e 1.554 em leitos de enfermaria. Ou seja, existem em Minas Gerais 2.488 internados por causa do novo coronavírus.