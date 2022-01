Minas Gerais tem 351.256 doses da Coronavac armazenadas. Após aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta quinta-feira (20), as vacinas podem ser utilizadas em jovens de 6 a 17 anos. Mas, para que isso aconteça, o Governo de Minas aguarda as recomendações do Ministério da Saúde.

De acordo com a SES-MG, crianças e adolescentes de 6 a 17 anos só vão poder receber o imunizante produzido pelo Instituto Butantan é que as doses armazenadas na Central Estadual da Rede de Frio, que fica em Belo Horizonte, serão liberadas e distribuídas.

Nesta quinta, após a aprovação da Coronavac por unanimidade pelos técnicos da Anvisa, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o imunizante é considerado para o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19 (PNO) e que a pasta aguarda a publicação da decisão da agência no Diário Oficial da União (DOU).

Em São Paulo, a vacinação de crianças e adolescentes com a Coronavac já teve início nesta quinta (20). A meta do governo é aplicar a dose inicial em todas as 4,3 milhões de crianças do estado no prazo de três semanas.

O governo paulista anunciou o uso imediato de 8 milhões de doses do imunizante no território do estado e a oferta de outras 7 milhões de doses para governos estaduais e municipais interessados na vacina.

Leia mais:

Procupação em BH é voltar às aulas com todas as crianças imunizadas contra Covid, diz infectologista

Minas registra mais de 20 mil novos casos de Covid pelo terceiro dia consecutivo; foram 29 mortes