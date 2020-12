De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) neste domingo (27), 40.457 infectados pelo novo coronavírus em Minas ainda estão em acompanhamento, ou seja, se recuperam da doença em isolamento domiciliar ou internação. O número é 27,3% maior do que o registrado no pico do período de julho e agosto. Naquele momento, o maior número registrado havia sido 31.778, no dia 30 de agosto.

Os casos em acompanhamento são aqueles em que houve confirmação de positividade para Covid-19 e não evoluíram para óbito nem foram curados. Nesses casos, a condição clínica permanece sendo acompanhada ou aguarda atualização pelos municípios.

Além do grande aumento de casos, internações e mortes por causa da Covid desde meados de novembro, existe outro fator que pode explicar a diferença entre os números de pacientes em acompanhamento entre os dois momentos da epidemia. De acordo com a SES-MG, hoje há uma maior testagem na população – levando a uma maior detecção dos casos positivos.

“A Secretaria esclarece que a ampliação da testagem, ocorrida a partir de 6 de outubro, pode ter contribuído, em parte, para o crescimento do número de casos confirmados. Em setembro eram realizados 1.125 testes por dia e, atualmente, esse número é de 3.206 testes por dia, o que aumenta proporcionalmente a positividade”, afirmou a Secretaria de Estado.

Mesmo assim, a Secretaria entende que o comportamento da população neste momento também tem influenciado no aumento de casos – que chegou a 522.331 confirmações desde março.

“O aumento da incidência nas últimas semanas também pode estar relacionado à diminuição da atenção aos protocolos de segurança, ou seja, redução do uso de máscaras, afrouxamento no distanciamento social mínimo e não higienização constante das mãos”, esclareceu a SES.