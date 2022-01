Começar o ano novo com estabilidade profissional e um bom salário é o sonho de muita gente. Na busca por essa meta, o caminho mais rápido – mas também um dos mais difíceis – é ser aprovado em um concurso público. Em Minas, pelo menos 17 editais estão em aberto. São mais de 600 vagas, com salários que passam dos R$ 15 mil.

Mas é preciso correr. As inscrições para muitos concursos se encerra já nos primeiros dias de janeiro, como o da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A instituição abriu vagas para contratação de três profissionais para carreira do Magistério Superior, exclusivamente para doutorados em matemática. O prazo acaba em 15 de janeiro e o salário é de R$ 9,6 mil.

Ainda em BH, a disputa promete ser acirrada para uma das 14 vagas de Auditor Fiscal da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), com inscrições até 3 de fevereiro. Os rendimentos são de exatos R$ 15.022,52.

Aos 35 anos, o técnico em mecânica Hélio Alves vai prestar o primeiro concurso. Ele se candidatou a uma vaga na Polícia Penal, e está com expectativas positivas para o exame. Com a pandemia, a preparação tem sido feita em casa.

“Achei que não ia conseguir estudar on-line, mas estou em um curso preparatório e me encaixei muito bem nesse formato”, afirma.

Estudar em casa não é um problema. O segredo é a dedicação, reforça o professor José Roberto Lima, autor do livro “Como Passei em 15 Concursos”. O especialista dá dicas aos candidatos, com base em uma rotina de total comprometimento com os estudos.

“Em primeiro lugar, é importante estar inserido em uma escola, seja presencial ou virtual. As salas de aula são um espaço privilegiado da audição, do esclarecimento de dúvidas e do estudo com objetividade”.

O professor ainda destaca que, para não se complicar com as questões na hora da prova, é preciso não ignorar o conteúdo considerado “mais fácil”.

“Cerca de 80% das questões são fáceis, mas o índice de erros nelas é alto, justamente porque a maioria despreza esses conteúdo. A prática diária e com paciência é a chave para colher resultados depois de vários meses”, afirma.

O professor ainda comenta que há uma dica chamada de “mãe de todas”, pois segundo ele, é o primeiro passo para o sucesso. “Tenha a atitude de gostar de estudar. Tudo que nos dá prazer foi antecedido de treino, então é preciso manter um ritmo diário de trabalho para colher frutos no futuro”.

Veja os concursos públicos que estão com inscrições abertas para Minas Gerais:

Câmara Municipal de Rio Acima

Vagas: 12

Salário de até R$ 3.500

Cargos de nível alfabetizado, fundamental, médio e superior

Inscrições até 20/1/22

Edital

Prefeitura de Belo Horizonte

Vagas: 251

Salário de até R$ 2.758,41

Cargos de nível superior

Inscrições até 20/1/22

Edital

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Vagas: 3

Salário de até R$ 9.616,18

Cargos de nível superior

Inscrições até 15/1/22

Edital

Câmara Municipal de Buritis

Vagas: 2

Salário de até R$ 3.295,14

Cargos de nível fundamental e superior

Inscrições até 11/1/22

Edital

Instituto de Previdência de Buritis

Vagas: 3

Salário de até R$ 3.082,27

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Inscrições até 11/1/22

Edital

Câmara Municipal de Bocaiúva

Vagas: 13

Salário de até R$ 3.000,00

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Inscrições até 10/1/22

Edital

Câmara Municipal de Pirapora

Vagas: 13

Salário de até R$ 3.149,55

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Inscrições até 7/1/22

Edital

Câmara Municipal de Barbacena

Vagas: 15

Salário de até R$ 5.290,91

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Inscrições até 3/1/22

Edital

Câmara Municipal de Itabira

Vagas: 7

Salário de até R$ 3.957,31

Cargos de nível médio e superior

Inscrições até 2/1/22

Edital

Prefeitura de Arceburgo

Vagas: 81

Salário de até R$ 3.016,70

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Inscrições até 2/1/22

Edital

Prefeitura de Campina Verde

Vagas: 55

Salário de até R$ 2.349,00

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Inscrições até 3/1/22

Edital

Prefeitura de Martins Soares

Vagas: 42

Salário de até R$ 2.500,00

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Inscrições até 17/2/22

Edital

Prefeitura de Monte Formoso

Vagas: 76

Salário de até R$ 7.000,00

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Inscrições até 17/2/22

Edital

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Três Pontas

Vagas: 3

Salário de até R$ 4.942,72

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Inscrições até 10/2/22

Edital

Prefeitura de Belo Horizonte

Vagas: 14

Salário de até R$ 15.022,52

Cargos de nível superior

Inscrições até 3/2/22

Edital

Prefeitura de Taiobeiras

Vagas: 11

Salário de até R$ 4.530,54

Cargos de nível superior

Inscrições até 24/1/22

Edital

Câmara Municipal de Bocaiúva

Vagas: 13

Salário de até R$ 2.200,00

Cargos de nível fundamental, médio, superior e técnico

Inscrições até 10/1/22

Edital

