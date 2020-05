Estão abertas as incrições para os mineiros que desejam fazer cursos de qualificação a distância. A capacitação é gratuita. Ao todo, são 635 vagas que, segundo os respons[aveis, atendem demandas do mercado de trabalho.

A qualificação é oferecida pelo Governo de Minas, por meio da Utramig. Ela é direcionada, principalmente, a estudantes e recém-formados do Ensino Médio da rede pública, trabalhadores informais inscritos como Microempreendedores Individuais (MEI), beneficiários dos programas federais de transferência de renda inscritos no CadÚnico e jovens de 16 a 21 anos em cumprimento de medida socioeducativa.



As inscrições podem ser feitas neste link.



Veja os cursos e as vagas disponíveis:

- Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem – 75 vagas

- Assistente de Logística – 95 vagas

- Assistente Financeiro – 100 vagas

- Língua Brasileira de Sinais (Libras) – Básico – 75 vagas

- Microempreendedor Individual – 100 vagas

- Promotor de Vendas – 95 vagas

- Recepcionista – 95 vagas