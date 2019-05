O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) registrou 654.885 inscritos em Minas Gerais para a prova que será realizada em novembro deste ano, de acordo com o Ministério da Educação. As inscrições terminaram na última sexta-feira (17), mas os participantes têm até quinta-feira (23) para pagar a taxa, no valor de R$ 85.

Mais de 284 mil de estudantes no Estado ainda não haviam feito o pagamento para confirmar participação no exame, de acordo com balanço preliminar até o início da tarde desta segunda-feira (20). O pagamento pode ser feito em qualquer banco, casa lotérica ou agência dos Correios, obedecendo aos horários e critérios estabelecidos por esses correspondentes bancários.

Quem teve direito à isenção do pagamento da taxa e concluiu a inscrição no prazo já tem sua participação garantida no exame. No Brasil, foram 6.384.957 de inscritos para a edição de 2019. O número final de participantes confirmados será divulgado no próximo dia 28.

As provas do Enem 2019 serão aplicadas em dois domingos, 3 e 10 de novembro.