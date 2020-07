A pandemia do novo coronavírus já deixou 87.271 mineiros doentes, mostra boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta sexta-feira (17). Segundo o levantamento, só nas últimas 24 horas, 2.801 casos foram confirmados.

Com 70 mortes atestadas em um dia, o Estado alcançou a triste marca de 1.904 óbitos. A doença também avança pelo território. Dos 853 munícipios, 769 tem pelo menos uma notificação da Covid-19.

Belo Horizonte é o epicentro da pandemia, com 11.903 casos e 328 mortes. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, vem sem seguida, 9.679 doentes e 155 vidas perdidas.

Perfil

Pessoas com problemas de saúde pré-existentes são as principais vítimas do novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico, 83% dos óbitos são de moradores com alguma comorbidade, como hipertensão, problemas cardiovasculares e diabetes.

Além disso, 75% dos mineiros que não resistiram à doença, tinham mais de 60 anos. A taxa de letalidade é de 2,2% no Estado.

Recuperados

O levantamento aponta ainda as pessoas que venceram o novo coronavírus. Conforme a SES, 60.134 moradores se recuperaram. Outros 25.233 seguem em acompanhamento.

