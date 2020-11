Minas Gerais chegou a 9.517 mortes por conta da Covid-19, dez delas nas últimas 24 horas, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. Conforme o boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (16), 591 novos casos foram registrados no Estado no mesmo período, totalizando 383.473 infecções pela doença.

Apenas Cedro do Abaeté, na região Central, ainda não constatou casos da enfermidade e é considerada a única cidade no Brasil livre do novo coronavírus. Dos 853 municípios mineiros, 663 atestaram ao menos uma vítima da doença.

Belo Horizonte é o epicentro da pandemia, com 49.020 casos e 1.567 mortes. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, aparece em seguida, com 36.036 infectados e 692 óbitos.

Perfil

Segundo o boletim, a média de idade das pessoas que perderam a vida é de 71 anos. Homens representam 57% das vítimas. Pelo menos 75% apresentavam alguma comorbidade.

Ainda segundo os dados da SES, 353.730 pacientes se recuperaram da doença. Há 20.226 pessoas internadas em unidades de saúde ou se recuperando em isolamento domiciliar.