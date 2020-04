Minas Gerais ultrapassou a marca de mil casos confirmados de Covid-19 nesta sexta-feira (17). Ao todo, são 1.021 doentes no Estado. As mortes pelo novo coronavírus também aumentaram. Trinta e cinco pessoas já perderam a vida após contrair a doença.

São dois óbitos a mais registrados nas últimas 24 horas. Outras 98 mortes estão em investigação. As notificações suspeitas somam 72.860. Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Distribuição

Dos 35 mortos em Minas, seis não apresentavam outros problemas de saúde capazes de agravar a Covid-19. Belo Horizonte segue como a cidade com mais registros. A capital já teve 398 confirmações da enfermidade. Na sequência, aparecem Juiz de Fora, na Zona da Mata, com 82 doentes e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com 62.

Dos casos confirmados no Estado, 521 são homens e 465, mulheres. O levantamento da SES também mostra que 76% das vítimas têm entre 20 e 59 anos.