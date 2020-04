Nove mortes pelo novo coronavírus foram confirmadas por exames laboratoriais em Minas, de acordo com o novo boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (6) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Nessa lista, constam mais uma morte em Belo Horizonte, além de óbitos em Montes Claros, no Norte de Minas, e Ouro Fino, no Sul do Estado.

Outras 119 mortes são investigadas e 64 óbitos foram descartados para Covid-19, após resultados de exames. O estado contabiliza 525 casos confirmados para a doença e 47.725 notificações pendentes de resultados.

Veja informações divulgadas pela SES-MG sobre os pacientes que morreram após contrair a Covid-19 no Estado:

Paciente 1: do sexo feminino, 82 anos, de Belo Horizonte. Ela foi internada no Hospital Biocor em Nova Lima em 21/3 com febre, tosse e desconforto respiratório, sendo transferida para UTI em 23/3. A paciente tinha doença cardiovascular crônica, diabetes mellitus e pneumopatia crônica. Óbito ocorrido em 29/3. O exame para Covid-19 feito em laboratório privado.

Paciente 2: do sexo masculino, 66 anos, de BH. Portador de cardiopatia e diabetes mielitus. Exame detectável em laboratório da rede privada. Com amostra também coletada pela Fundação Ezequiel Dias. Óbito ocorrido em 30/3.

Paciente 3: do sexo masculino, 44 anos, de Mariana, na região Central. Óbito em 30/3 em hospital de Nova Lima. Exame detectável para Covid-19 feito em laboratório da rede pública - Fundação Ezequiel Dias (Funed).

Paciente 4: do sexo feminino, 76 anos, de Belo Horizonte. Início de sintomas gripais em 23/3. Portadora de doença cardiovascular e diabetes. Resultado detectável para coronavírus em 31/3, emitido por laboratório privado. Óbito em 1º/4.

Paciente 5: do sexo masculino, 80 anos, de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Inicio de sintomas em 29/3, com febre, tosse e dispneia. Portador de doença pulmonar crônica e doença cardiovascular. Resultado detectável para Covid-19 em 2/4 por laboratório privado. Óbito em 30/3.

Paciente 6: do sexo feminino, 61 anos, de Uberlândia. Inicio dos sintomas em 26/3, com febre, dispneia e mialgia. Portadora de doença renal crônica. Resultado detectável para Covid-19 em 2/4 por laboratório privado. Óbito em 2/4/2020.

Paciente 7: do sexo masculino, 72 anos, de Montes Claros. Início de sintomas em 18/3 e sem comorbidades. Internação em 27/3. Exame para Covid-19 detectável em 1º/4 na Funed. Óbito também em 1º/4.

Paciente 8: do sexo masculino, 82 anos, de Belo Horizonte. Início de sintomas em 24/3. Portador de hipertensão arterial e hipotireoidismo. Internação em 30/3. Exame para Covid-19 detectável em 1º/4 por laboratório privado. Óbito em 5/4.

Paciente 9: do sexo masculino, 72 anos, de Ouro Fino, Sul de Minas. Início de sintomas 21/3/20 com febre. Sem comorbidades. Internação em 24/3. Exame para Covid-19 detectável em 5/4 na Funed. Óbito em 31/3.

Leia mais:

Prefeitura de Ouro Fino confirma morte por Covid-19; óbitos em Minas chegam a oito

Após revogar decreto que permitia abertura do comércio, prefeito de Varginha renuncia