Minas Gerais tem previsão de tempo chuvoso para todo o território até a manhã dessa terça-feira (26). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pode chover em 841 municípios no período. E em 31 cidades, concentradas nas regiões Norte e Noroeste do Estado, foi emitido alerta para tempestades. Veja a lista completa no fim da matéria.

Nessas cidades, segundo o Inmet, o volume de chuva pode chegar a até 100 mm por dia. E ventos intensos vão variar entre 60 e 100 km/h, com risco de corte de energia elétrica, quedas de árvores, alagamentos e raios.

Nos demais municípios, o volume de chuvas esperado pode variar entre 20 e 30 mm/h, com ventos entre 40 e 60 km/h.

Veja a lista de cidades com classificação de risco:

Arinos

Bonito de Minas

Brasília de Minas

Buritis

Chapada Gaúcha

Cônego Marinho

Formoso

Ibiracatu

Icaraí de Minas

Itacarambi

Januária

Japonvar

Jaíba

Juvenília

Lontra

Luislândia

Manga

Matias Cardoso

Miravânia

Montalvânia

Patis

Pedras de Maria da Cruz

Pintópolis

Riachinho

São Francisco

São João da Ponte

São João das Missões

São Romão

Urucuia

Varzelândia

Verdelândia

Acesse este link para ver as demais cidades com previsão de chuvas.

Vale terá que pagar R$ 80 mil a motorista por exposição a risco de morte em Brumadinho

Novos protocolos em BH liberam eventos em condomínios e ações em vias públicas; confira