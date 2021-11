A partir desta quarta-feira (10), Minas pode ter chuvas intensas até o fim de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas para as regiões metropolitana, central, Noroeste, Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste e Vale do Rio Doce.



De acordo com o Inmet, as condições atmosféricas estarão favoráveis para ocorrência de chuvas intensas, com precipitação que pode chegar a 100 mm/dia, acompanhadas de rajadas de vento de até 60 km/h. Há ainda chances de cair granizo em áreas do Sul e da Zona da Mata. Já as temperaturas variam entre 12ºC e 33ºC em todo o estado.



O Inmet explica que as alterações climáticas ocorrem em função da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), um canal de umidade entre a Amazônia e as regiões Centro-Oeste e Sudeste do país, mantendo uma grande nebulosidade por toda esta área com possível extensão para o Oceano Atlântico. A expectativa de duração do fenômeno é para até o próximo sábado (13).



Leia também:

Federação de trabalhadores do transporte comemora derrubada do veto a PL que limita fretamentos

Consulta ao Auxílio Belo Horizonte começa dia 17 e pagamento a partir de dezembro; entenda