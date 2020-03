Com a primeira morte por coronavírus confirmada em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) investiga, agora, outras 23 mortes que podem ter sido causadas pela doença. A vítima era uma mulher de 82 anos, moradora de Belo Horizonte, que estava internada no Hospital Biocor, em Nova Lima, com quadro de febre, tosse e desconforto respiratório. O óbito foi registrado neste domingo (29).

Minas já tem 261 casos confirmados de Covid-19 e outros 29.724 suspeitos. Somente na capital, são 163 pessoas com a doença. Outros 30 municípios mineiros têm casos confirmados de coronavírus.

A maior parte dos infectados é do sexo masculino (160), e a faixa etária com mais incidência da doença é a de 20 a 59 anos, com 211 casos. Há, ainda, um bebê de menos de 1 ano com a doença, uma criança de 1 a 9 anos, três jovens de 10 a 19 anos, três idosos com mais de 80 anos e 42 pessoas infectadas na faixa dos 60 aos 79 anos.

