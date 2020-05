Minas Gerais tem 6.962 pessoas que foram infectados pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) nesta segunda-feira (25). O levantamento aponta que foram registrados 294 novos casos da doença nas últimas 24 horas no Estado.



No mesmo período, foram confirmadas quatro mortes em Minas, totalizando 230 óbitos por Covid-19. Das vítimas que perderam a vida para o coronavírus, 89% tinham comorbidades, 55% eram homens e 76% tinham mais de 60 anos.



A Covid-19 já foi confirmada em 385 municípios mineiros - oito a mais do que o balanço anterior. O município com mais casos da doença é Belo Horizonte (1.402), seguido de Uberlândia (559) e Juiz de Fora (503).



Com 42 óbitos, BH também lidera o ranking de mortes por Covid-19. Juiz de Fora (26) e Uberlândia (14) aparecem na sequência da lista.



A SES também divulgou o número de curados. São 3.467 pessoas. Outras 3265 seguem em acompanhamento.