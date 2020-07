O número de infectados pelo novo coronavírus em Minas está próximo de 77 mil. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), 76.822 pacientes receberam o diagnóstico positivo da Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram 971 confirmações da doença.

Os registros de óbitos também avançam. Até esta segunda-feira (13), 1.615 pessoas perderam a vida. São 39 mortes a mais em relação a domingo (12). O coronavírus, conforme o boletim epidemiológico, já fez vítimas em 757 municípios. Óbitos foram notificados em 305 cidades.

O balanço ainda traz a quantidade de pessoas que precisaram ser hospitalizadas por causa do coronavírus. Desde o início da pandemia, em março, 8.849 mineiros tiveram que ser internados em unidades de saúde.

Nesta segunda-feira (13), entrou em funcionamento o primeiro e único Hospital de Campanha do Estado. A estrutura foi erguida no Expominas, em Belo Horizonte. Inicialmente, o complexo tem capacidade para receber 30 vítimas que não estão com quadro de saúde grave.

Em Minas, a capital tem o pior cenário da doença. São 10.348 casos confirmados e 270 mortes. A metrópole está na fase zero da flexibilização social, na qual apenas os serviços essenciais estão autorizados a funcionar. No domingo (12), a cidade começou a restringir a circulação dos ônibus para forçar a população a ficar em casa.

Recuperados

Do total de infectados no Estado, 50.510 estão recuperados do vírus. Outros 24.697 seguem sem acompanhados por equipes de saúde, seja em casa ou em unidades de saúde.

