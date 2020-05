Dez mortes em decorrência do novo coronavírus foram confirmadas nas últimas 24 horas em Minas. Os dados apontam recorde de óbitos em um dia. É o que mostra o boletim divulgado na manhã desta quarta-feira (20) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Na terça-feira (19), o Brasil também bateu a marca negativa, com 1.179 vidas perdidas pela Covid-19 no mesmo intervalo. Agora, no país, são 17.971 mortes. No território mineiro, 177 óbitos foram confirmados.

E os números da enfermidade não param de crescer. Pela primeira vez, o número de casos ultrapassou a marca de 5 mil infectados (5.286). Nas mesmas 24 horas, também foi registrado novo recorde de 309 confirmações de Covid em Minas.

Das vítimas que perderam a vida para o coronavírus, 90% tinham comorbidades e 75% mais de 69 anos. O município com mais casos da doença é Belo Horizonte (1.287), seguido de Juiz de Fora (474) e Uberlândia (459).

Curados

A SES também divulgou o número de curados. São 2.766 pessoas. Outras 2.343 seguem em acompanhamento, sendo que 2.091 em isolamento domiciliar e 852 internadas.

