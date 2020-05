A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou na manhã deste sábado (2) o boletim diário sobre a evolução da pandemia do novo coronavírus, Covid-19. De acordo com o informe, o número de casos confirmados para a doença saltou de 1.935, registrados no dia 1º, para 2.023.

No entanto, a SES não registra novos óbitos desde o dia 29 de abril. Ao todo são 88 mortes contabilizadas no Estado. Pela contagem oficial, Belo Horizonte concentra 20 fatalidades, em seguida estão Uberlândia (8), Juiz de Fora (6) e Uberaba (4). Na RMBH ainda foram registradas três mortes em Contagem, uma em Betim e outra em Esmeraldas.

Ainda de acordo com a secretaria, há outras 92 mortes em investigação e outros 450 óbitos foram descartados. No entanto, o boletim indica que o número de internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) aumentou 515% nas primeiras 17 semanas de 2020, em comparativo com o mesmo período de 2019. Ao todo são 6.631 internações.