Com 19 mortes confirmadas nas últimas 24 horas, Minas Gerais registrou 918 óbitos por Covid-19 nesta segunda-feira (29), conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretário de Estado de Saúde.

De acordo com o levantamento, o número de casos confirmados chegou a 43.864. São 1.123 casos a mais do que o dado divulgado no domingo.

Com 108 óbitos e 5.332 casos confirmados, Belo Horizonte segue sendo o epicentro do novo coronavírus no Estado. Uberlândia também se destaca neste cenário, com 6.197 infectados e 77 mortes.

Em Minas, 696 municípios já registram casos confirmados da doença, sendo que em 229 os casos evoluíram para morte

A SES informou ainda que, dos 38.891 casos confirmados, 17.792 se referem a pacientes que ainda estão sendo acompanhados – sendo que 5.199 deles estão internados no momento. A média de idade dos casos confirmados é de 42 anos.

Em relação às mortes confirmadas pela doença, 81% estão relacionadas a comorbidades (especialmente hipertensão, doença cardiovascular e diabetes).

